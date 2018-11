Dikke toren in Zierikzee te zien in computerspel Minecraft

29 november: Open jam met elektroni­sche instrumen­ten in Hulst

13:05 Op donderdag 29 november wordt er een openjam sessie georganiseerd van 19.00 uur tot 23.00 uur. Stichting 6e Kolonne en Muziekvereniging de Clingse Bossen organiseren een eerste editie van de Electronic Sound Session, een open jam waarbij enkel elektronische muziekinstrumenten worden gebruikt. De nadruk ligt op improvisatie en het samenkomen van verschillende muzikale en sonische werelden. Iedereen met een elektronisch instrument mag meedoen. Je hoeft zeker niet geschoold te zijn, maar een elementaire beheersing van het instrument is wel gewenst. Er is apparatuur aanwezig om het geluid te versterken en een mengpaneel om in te pluggen. De avond vindt plaats in HulstArt aan ’s Landshuis, Steenstraat 37 in Hulst. De toegang is gratis.