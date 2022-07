Dijkgarantie gold slechts tot aan de grens, daarmee was lot Hedwige al bezegeld

Woning naast coffeeshop in Terneuzen op slot op last van gemeente

TERNEUZEN - Een woning naast coffeeshop Miami in Terneuzen heeft de gemeente Terneuzen woensdag bij een controle een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Bouw- en woningtoezicht constateerde een acuut gevaarlijke situatie in de woning: de verdiepingsvloer was deels ingestort of dreigt in te storten.

1 juli