Dies Janse uit Goes bij definitieve selectie Oranje onder 17 voor laatste drie EK-kwalificatieduels

Onder 17 speelt tussen 22 en 28 maart in eigen land drie EK-kwalificatiewedstrijden in een poule van vier. Deze laatste kwalificatieronde wordt ook wel de Eliteronde genoemd. In totaal wordt in acht poules van vier gespeeld, waarvan de nummers één en de zeven beste nummers twee zich plaatsen voor de eindronde in Hongarije. Het gastland is al zeker van plaatsing.