Die ‘ouwe kerel’ met zijn harkjes tovert het Schouwse strand om in tijdelijke kunstwerken

Twee uur voor laag water is Bram Lamens al met zijn karretje vol harken het duinpad bij het Ouwe Vuur over getrokken. Een gezwoeg op zich. En dat alleen maar om wat te gaan tekenen op het strand. Alleen is het niet zomaar tekenen wat de oud-makelaar uit Kerkwerve doet. Doelgericht trekt hij zijn sporen in het natte zand. Het een net even wat dieper omgewoeld dan het ander. Vanuit het juiste perspectief bezien doet schaduwwerking de rest en ontstaat er een tientallen meters groot tijdelijk kunstwerk langs de vloedlijn bij Nieuw-Haamstede.