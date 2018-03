Uitdaging: Belforts van Gent, Sluis en Brugge op 1 dag beklimmen

Het hoogtepunt is uiteraard het panoramische uitzicht. Het afdalen is een ander verhaal. Goed naar de treden blijven kijken is aan te raden bij een steile wenteltrap, maar duizelig word je er wel van. Het voordeel is dat er genoeg te zien en te beleven valt aan het Sint-Baafsplein. Trakteer jezelf dus na afloop op Belgische chocolade of een biertje terwijl je je voorbereidt op de 366 treden die het belfort in Brugge te bieden heeft.



En op de vele toeristen, want daarvan zijn er een stuk meer dan in Gent. Echt rustig klimmen zit er dan ook niet in. De bordjes die aangeven dat mensen die naar beneden komen voorrang hebben, zijn niet overbodig. Het laatste steile, smalle stuk dat je in Gent hebt, mist hier. Waardoor die 111 extra treden gek genoeg niet zwaarder aanvoelen. Al valt een jonge toeriste bijna puffend achterover wanneer ze de top bereikt. Onze fotograaf racet dan weer zo naar boven, en dat op zijn 69e verjaardag. Verschil moet er zijn. Beetje jammer dat er gaas voor het panoramische uitzicht hangt, want dat is de moeite waard in een romantische stad als Brugge.