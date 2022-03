Dichte rolluiken, een chemische geur, onbekende auto’s? Dan heb je misschien een drugslab in je buurt

Rook zweeft woensdagochtend boven het Raadhuisplein in Oostburg. Het komt uit een kleine truck, waar grote blauwe vaten en jerrycans in staan. Je zou bijna denken dat een drugsbende hier een laboratorium heeft opgebouwd. Maar nee, dat zouden ze nooit in het volle zicht doen. Oude boerenschuren of loodsen, dát zijn voor criminelen de ideale locaties. De politie wil dat meer mensen zich daar bewust van worden.

Wat voor truck staat er dan wel in Oostburg? Het is de Bijtende Bende-bus. Daarin krijg je op een interactieve manier inzicht in hoe drugscriminelen te werk gaan, hoe je herkent dat er een drugslab of hennepkwekerij in je buurt is en hoe je dat moet melden. ,,We willen de inwoners bewust maken van de risico’s van labs of kwekerijen en de meldingsbereidheid bevorderen”, zegt Ted Strik van de politie Zeeland-West-Brabant.