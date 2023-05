Deze zomer blauwe parkeerzone voor Brouwse markt

Parkeren was ‘één grote chaos’ op Belgendag in Sluis: ‘Haal de slagbomen terug’

Eén grote chaos. De situatie op de gemeentelijke parkeerplaats in Sluis was maandag niet anders te beschrijven. Op ‘Belgendag’ 1 mei bleven automobilisten maar de parking aan de Sint Annastraat oprijden, terwijl die al lang vol was. De VVD roept om een snelle terugkeer van slagbomen.