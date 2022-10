Deze zes Zeeuwse vakantieparken moet Roompot afstoten om Landal over te kunnen nemen

Roompot-woordvoerder Baptiste van Outryve: ,,Het gaat om drie parken die van Roompot en Landal zijn: Roompot Vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Roompot Vakantiepark Zeeland Village in Scharendijke en Landal Port Greve in Brouwershaven. De andere drie parken hebben een andere eigenaar, maar maken gebruik van het boekingssysteem van Roompot. Dat zijn Roompot Park Veerse Kreek in Wolphaartsdijk, Harbour Village in Arnemuiden en Beach Resort Nieuwvliet-Bad.” Roompot gaat de parken nu onder het label Hogenboom Vakantieparken (dat onder Roompot valt) aan geïnteresseerde partijen aanbieden. ,,We gaan op zoek naar een partij die ons een goede lange toekomst kan garanderen.”