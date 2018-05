Deze Zeeuwse wegen moeten dringend op de schop

Tivoliweg Hulst moet statige bomenlaan met parkeerha­vens worden

22 mei HULST - De Tivoliweg in Hulst moet weer een statige bomenlaan worden, zoals vroeger. Maar dan wel uitgevoerd in stil asfalt met ruime parkeerhavens en fietsstroken. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de enquête over de reconstructie van de weg.