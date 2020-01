Deze zaterdagen is de Westerscheldetunnel tolvrij

Verzor­gings­huis Hulst omgetoverd tot museum over de bevrijding: een kopje ‘crisissoep’ kost één distribu­tie­bon

14:44 HULST - Als Mozes niet naar de berg kan, komt de berg toch gewoon naar Mozes? In woonzorgcentrum De Blaauwe Hoeve in Hulst was voor één dag de expositie 75 Jaar bevrijding Zeeuws-Vlaanderen te zien. Voor de ouderen die niet in staat zijn Museum Hulst te bezoeken. ,,Dankbaar dat ze dit voor ons doen.”