Deze podcast van Bløf gaat over een magisch moment in Paradiso: ‘Ik krijg er nog steeds kippenvel van’

Het gaat over de klassieker Dansen aan zee, die de vier muzikanten in maart 2002 uitvoeren samen met de Portugese zangeres Cristina Branco. In de biografie van Bløf is het moment als volgt beschreven: ‘Als de muzikanten na het eerste couplet de melodie van het intro nog één keer hebben gespeeld, vallen gitaar en bas bijna stil. Norman roffelt zachtjes met één stok op een bekken. Bas’ aanslag van de toetsen is nauwelijks meer dan een streling. De vrouw begint te zingen in een taal die bijna niemand verstaat. Portugees, weten de aanwezigen. Haar stem klinkt als een liefkozing. Nooit heeft Dansen aan zee zo teder en vurig tegelijk geklonken. Naarmate het refrein nadert, gaat de zangeres krachtiger zingen, ondersteund door het crescendo van de muzikanten. Nog voor Paskal het refrein kan inzetten, breekt een stormachtig gejuich los. Dat is helemaal niet de bedoeling, want de uitvoering wordt opgenomen voor televisie, maar iedereen in Paradiso voelt dat hier iets magisch gebeurt.'