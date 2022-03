Deze pakketbezorgers zijn de ogen en oren in de wijken van de gemeente Hulst

Pakketbezorgers Sabine Capello, Harold Sieben, Kevin de Marco, Emiel Verschoor en Nikel Grommers komen overal in de gemeente Hulst. Ze zien tijdens hun werk van alles, ook alarmerende of verdrietige dingen. Stapels ongeopende post, aangetekende brieven, mensen die niet goed voor zichzelf zorgen of de staat van alleen al de gang die alarmbellen af doet gaan. De bezorgers maken zich best vaak zorgen, maar ze konden dat voorheen niet op één punt melden. ,,Ik ben wel eens naar een bejaardentehuis in een buurt gegaan om te vragen of ze iets konden doen voor iemand. Het is goed dat er nu een meldpunt is”, zegt Emiel. Sabine belde eens bij buren aan, omdat ze zich zorgen maakte over een bewoonster. ,,Toen bleek dat ze gelukkig toch veel aanloop had.”