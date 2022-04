Deze mensen kregen een lintje in de gemeente Terneuzen

Decoranda is sinds 2007 zelfstandig ondernemer en eigenaar van de creatieve zorgboerderij ‘De Vier Elementen’ te Zuiddorpe. Daarvoor was zij in de periode 2000-2003 werkzaam via de Gemeente Terneuzen op het terrein van sociale activering. In deze hoedanigheid was zij aangesteld als gastvrouw in een buurthuis en bedrijfsleider in een kringloopwinkel. Betrokkene begon samen met haar inmiddels overleden partner de eigen onderneming als dagbesteding voor getraumatiseerde mensen, in het bijzonder vrouwen die, vaak door diverse omstandigheden, tot de sociale minima behoren. Zij begon in 2007 als begeleider bij de zorgorganisatie Balans te Sas van Gent en startte in 2007 de eigen onderneming te Zuiddorpe. Zij is sindsdien activiteitenbegeleider en zet zich in om cliënten weer mee te laten doen in de maatschappij en te bouwen aan hun eigenwaarde. Verder gaat zij mee naar begrafenissen en begeleidt indien nodig de cliënten bij externe afspraken. Op de zorgboerderij komen de cliënten tot rust en voelen zich veilig. Zo voorkomt zij dat mensen in geestelijke nood ‘tussen wal en schip’ vallen. Inmiddels runt mevrouw Meems-van Aken het bedrijf samen met haar dochter. Tijdens de coronapandemie zette zij zich in om contact te houden met de cliënten, om dagbesteding aan huis aan te bieden en hen eventueel van eten te voorzien.