Deze mensen kregen een lintje in de gemeente Reimerswaal

met video Herdenking Tsjernobyl op Kaloot­strand is ook protest tegen nieuwe kerncentra­les

Op het Kalootstrand bij de kerncentrale Borsele is dinsdagavond laat de kernramp in Tsjernobyl herdacht. Zevenendertig jaar geleden, om 23.23 uur Nederlandse tijd, ontplofte een kernreactor in de centrale. Op hetzelfde tijdstip werd een minuut stilte gehouden.