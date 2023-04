Deze mensen kregen een lintje in de gemeente Noord-Beveland

Giel van Boom overleden, de man met het Rotterdam­se hart op de tong voor Hoek

In zijn zo geliefde woonplaats Hoek is maandagmiddag Giel van Boom plots overleden. Van Boom, vorig jaar koninklijk onderscheiden voor zijn onophoudelijke inzet voor zijn dorp én nog meer plaatsen in de gemeente Terneuzen, werd 86 jaar.