Deze mensen kregen een lintje in de gemeente Hulst

Marc Janse uit Vogelwaarde. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Volledig scherm Marc Janse © Kelly Thans Sinds 1987 is Marc Janse lotusslachtoffer bij de EHBO-vereniging Sint Martinus in Kloosterzande. Daarnaast was hij tien jaar voorzitter van deze vereniging (1997-2007). Sinds 2000 is hij coördinator bij en bestuurslid van de Lotuskring 33 Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Deze Lotuskring verzorgt jaarlijks 350 tot 400 inzetten. De heer Janse coördineert alle activiteiten wat betreft het optreden van lotusslachtoffers bij verenigingen, bedrijven en overheidsinstanties. Ook treedt hij zelf op als lotusslachtoffer. Sinds 2000 is Marc Janse betrokken bij het Feestcomité Vogelwaarde. Daar coördineert hij meerdere activiteiten, zoals de fietstochten, de wandelvierdaagse en de zeskamp op Koningsdag.

Ted van der Zanden uit Kloosterzande. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Volledig scherm Ted van der Zanden © Kelly Thans Sinds 1972 is Ted van der Zande vrijwilliger bij EHBO-vereniging Sint Martinus in Kloosterzande. Gedurende twintig jaar (1976-1996) was hij secretaris van deze vereniging. Verder is hij ook actief als EHBO’er bij evenementen en is hij collectant. Vanaf 1997 is de heer van der Zande ook vrijwilliger bij de Hartstichting. Hij zet zich in voor Hartveilig Wonen en is inzetbaar bij oproepen voor reanimatie en inzet van een AED. Verder collecteert hij voor deze stichting en bezorgt hij namens de stichting in meerdere dorpen flyers. Ook voor het Diabetes Fonds is de heer van der Zande sinds 2011 collectant. Tenslotte gaat hij al vijf jaar de strijd aan met zwerfafval in de gemeente Hulst. Hij gaat met regelmaat op pad om het op te ruimen. Tijdens de Landelijke Opschoondag in maart 2021 is hij als ‘zwerfafvalheld’ door Trots Op Ons Schoon Zeeland (TooSZ) in het zonnetje gezet.

Frank Boussen uit Sint Jansteen. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Volledig scherm Frank Boussen © Kelly Thans Vanaf 1970 is Frank Boussen Sinterklaas in Terhole, bij het Feestcomité. Hij is Sinterklaas bij de intocht in het dorp, maar ook op diverse scholen in de gemeente.Sinds 1975 is de heer Boussen betrokken bij Voetbalvereniging STEEN in Sint Jansteen. Hij was gedurende twee personen jeugdvoorzitter (1986-1991 en 1998-2001). Als vrijwilliger was hij medeorganisator van activiteiten, zoals de jeugdtoernooien. Daarnaast was hij leider en trainer, schreef hij mede de jubileumboeken en organiseerde hij mede de festiviteiten rondom het 75-jarig bestaan van de club. Nu is hij scheidsrechter. In de periode van 1990 tot 2002 was de heer Boussen lid van de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters Zeeuws-Vlaanderen. Betrokkene was scheidsrechter. Bij de KNVB Zuid was hij veldscheidsrechter in de periode van 1995 – 2019.

Peter Leenknecht uit Hulst. Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Peter Leenknecht © Kelly Thans Peter Leenknecht is penningmeester en vrijwilliger bij Fanfare Excelsior Terhole sinds 2000. Hij organiseert de jaarlijkse plantenmarkt en ondersteunt bij activiteiten om fondsen te werven. Daarnaast organiseert hij mede de concerten en festivals. Sinds 2011 is Peter Leenknecht bestuurslid van de Stichting Vrienden van Stichting ‘t Huus, een zorginstelling in Vogelwaarde. Hij werft fondsen, onder andere voor de aanschaf van hulpmiddelen. Daarnaast organiseert hij extra activiteiten voor de bewoners en ondersteunt hij bij het onderhoud van het gebouw. In de periode van 2002 tot 2020 was hij mantelzorger/ondersteuner van zijn schoonmoeder.

Fiel Buijs uit Hulst. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Volledig scherm Fiel Buijs © Kelly Thans In de periode van 1977 tot 2008 was Fiel Buijs bestuurslid van RK Voetbalvereniging Graauw. Sinds 2005 is het scheidsrechter en lid van de klusploeg. Bij de Parochie H. Maria Sterre der Zee is de heer vanaf 1990 vrijwilliger voor het onderhoud van het kerkhof. In de periode van 1997 tot 2016 was hij acoliet (dienaar) bij deze parochie. En sinds 2016 is de heer Buijs er collectant. In de periode van 1977 tot 1995 was Fiel Buijs organisator diverse activiteiten bij het Feestcomité Graauw. Bij carnavalsvereniging De Djerken fungeerde hij vijftien jaar lang (1980 – 1995) als jurylid tijdens de jaarlijkse optocht. Sinds 2001 is hij mantelzorger voor zijn buurvrouw.

Emmy de Bot - Verwer uit Sint Jansteen. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Emmy de Bot – Verwer is sinds 2000 actief bij Toneelvereniging Camera van Rhetorica Sint Jan ten Steene in Sint Jansteen. In de periode tot 2009 was ze bestuurslid en sinds 2009 is ze voorzitter. Verder haalt ze de donateursgelden op en verzorgt ze onder andere de kleding en de rekwisieten. Sinds 2003 is mevrouw de Bot ook vrijwilliger bij de Schuttersvereniging Sint Jan in Sint Jansteen. Ze draait kantinediensten en verricht schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast verzorgt zij de was. Bij Basisschool Inghelosenberghe in Sint Jansteen is Emmy de Bot sinds 2017 vrijwilliger. Ze zet zich in voor de eindmusical van groep acht (voorbereiding en uitvoering).

Ria Smet – van de Vijver uit Clinge. Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ria Smet – van de Vijver was 42 jaar (2077-2019) vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Hulst. Zij was hulpverlener bij evenementen en bij rampomstandigheden. Daarnaast was ze in de periode van 1980 tot 2015) begeleider op de Henri Dunant Vakantieboot. Sinds 1980 is mevrouw Smet vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Clinge. Namens deze vereniging doet ze huisbezoeken, helpt ze bij de lotenverkoop en ondersteunt ze bij de activiteiten. Bij EHBO-vereniging Sint Bernardus in Clinge is Ria Smet sinds 1985 bestuurslid en vrijwilliger. Ze is hulpverlener bij evenementen, verzorgt het ledencontact, houdt de presentielijsten bij en is collectant. Sinds 1994 is ze ook vrijwilliger bij de Parochiekern H. Henricus in Clinge. Daar is ze lid van de lectorgroep en (sinds 2020) tweede koster. Tevens maakt zij de kerk schoon en is zij lid van het kerkkoor.

Daniël de Loos uit Clinge. Lid in de orde van Oranje Nassau.

In de periode van 1989 tot 2000 was Daniël de Loos bestuurslid van de Clingse Gymnastiekvereniging. Bij de Clingse Volleybalvereniging was hij tien jaar penningmeester (1995-2005). In de periode van 2002 tot 2018 was de heer de Loos actief bij de Parochiekern Clinge, onderdeel van de Parochie Heilige Maria Sterre der Zee. Daarvan was hij acht jaar bestuurslid (2002-2010) te Hulst. Ook fungeerde hij als kerkhofbeheerder. Sinds 2008 is Daniël de Loos penningmeester en vrijwilliger bij EHBO-Vereniging Sint Bernardus in Clinge. Hij organiseert jaarlijks de huis-aan-huis collecte en de collecte tijdens de kermiskoers. Daarnaast maakt hij onderdeel uit van het opleidingsteam en ondersteunt hij bij de diverse lessen, de examens en de Jeugd-EHBO. Verder beheert hij de voorraad EHBO-materialen en controleert met enige regelmaat de AED’s, EHBO-koffers en tassen. Tot slot fungeert hij als eerstehulpverlener tijdens evenementen en als Lotusslachtoffer. Bij Gemeenschapscentrum Malpertuus in Clinge is de heer de Loos sinds 2018 bestuurslid en vrijwilliger. Wekelijks is hij aanwezig bij het klusteam. Ook helpt hij bij kwestie over wetgeving en personeelsomstandigheden. Sinds 2019 is hij ook vrijwilliger bij Toneelvereniging ClingClaer te Clinge. Hij helpt bij het bouwen van de decors.

Jan Rubbens uit Hulst. Lid in de orde van Oranje Nassau.

In de periode van 2004 tot 2011 was Jan Rubbens vicevoorzitter van de Parochie H. Willibrordus in Hulst. Hij verzorgde de public relations, was gids tijdens monumentendagen en toezichthouder in de Basiliek. Van de Stichting 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen was Jan Rubbens in de periode van 2012-2014 vrijwilliger en één van de belangrijkste ambassadeurs. Op 20 juli 2014 vond in dit kader voor het eerst in vijftig jaar de zwemwedstrijd Vlissingen-Breskens plaats. Dat was één van de hoogtepunten van de viering. Voor het festival dat hier rondom werd georganiseerd motiveerde Jan Rubbens velen. In de jaren 2012 tot 2022 was Jan Rubbens vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Blaauwe Hoeve in Hulst. Hij verzorgde rondleidingen met de Zonnetrein door de omgeving voor de bewoners en ondersteunde bij activiteiten, zoals de dia- en streekmiddagen en Sinterklaasavond. Sinds 2016 tot begin 2022 was Jan Rubbens vrijwilliger bij RTV Scheldemond. Hij was presentator, interviewer en programmamaker voor verschillende wekelijkse programma’s. Ook voor het Grenspark Groot Saeftinghe zette hij zich in. Hij was er vrijwilliger van in de periode 2016-2022. Hij was gastheer, gids en wierf medevrijwilligers. In 2021/2022 was Jan Rubens co-producent, pr-man en acteur van de film Friet met Mossels. Die ging over het sociale probleem dat jongeren de provincie Zeeland verlaten.