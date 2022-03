Deze kunstwerken met een verhaal hebben in de gemeente Hulst nu ook een informatiebordje

Misschien ben je er al zó vaak langs gelopen of gereden, dat je de vele kunstwerken in de gemeente Hulst al niet meer ziet. Daar wil Hulst verandering in brengen, sinds vorig jaar zijn alle kunstwerken onder de loep genomen: waar staat wat, wie heeft het gemaakt en wanneer? Vorig jaar werden al zeventien kunstwerken in de stad Hulst voorzien van een informatiebordje en een QR-code die naar de website inulst.nl verwijzen voor aanvullende informatie.

Als tweede stap zijn nu twaalf kunstwerken in de dorpen van de gemeente geïnventariseerd en voorzien van bordjes. Dat was nodig, want van sommige werken waren niet alle gegevens meer bekend en bij veel kunstwerken staat niet wat het is of wie het heeft gemaakt. Terwijl sommige werken een mooie, bijzondere of interessante geschiedenis hebben. We zetten er drie voor je op een rijtje.