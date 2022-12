‘Deze kerststal is nooit af, je kunt blijven uitbreiden’

Zwitsers bedrijf verdubbelt spoortermi­nal in Terneuzen: meer vraag naar transport chemiepro­duc­ten per trein

De spoorterminal van de Zwitserse Bertschi Group in Terneuzen is zo goed als verdubbeld. De uitbreiding is een antwoord op de groeiende vraag naar vervoer van chemische producten per spoor.

22 december