Deze Goesenaar verdiende samen met Ruud Gullit ruim 750.000 euro in een jaar (dankzij een computerspel)

MET VIDEO Zeeuwse scouts worden ‘een beetje moe’ van horrorver­ha­len over World Jamboree, ze vermaken zich fantas­tisch

Zeeuwse scouts van de troep Bootsmannetje zijn ‘een beetje moe’ van slecht nieuws over de World Jamboree in Zuid-Korea. Ja, het is heel erg warm, maar ze vermaken zich opperbest.