Deze containerreuzen varen dagelijks vlak langs de Zeeuwse kust

Lievense filmt de enorme zeeschepen meestal bij Hansweert. ,,Bij Bath zou je ze nog beter kunnen zien, maar daar mag je niet vliegen vanwege de vliegbasis in Woensdrecht. Ik doe dit nu een halfjaar, het is voor mij echt een hobby.”

Omdat je ook niet in de bebouwde met een drone mag vliegen, koos Lievense er voor om aan de kust te gaan filmen. Meestal op de Westerschelde, soms ook aan het strand. ,,Op de website marinetraffic kun je precies zien welke schepen er langs varen. Via een webcam in Terneuzen kun je zien of ze ook geladen zijn. Als dat zo is, rijd ik na mijn werk naar Hansweert. Je ziet ze op een paar honderd meter passeren. De foto’s en video’s zet ik op mijn website en op Instagram. Dat wordt steeds beter bekeken, er is veel mond-tot-mond reclame. Ik krijg veel leuke reacties, ook van binnenvaartschippers.”