Deze beschermde vogelsoort richtte voor bijna een half miljoen euro schade aan bij Zeeuwse boeren

Ganzen, of het nu de grauwe, de kol-, de brand- of de rotgans is, veroorzaken verreweg de meeste landbouwschade in de provincie. De afgelopen jaren was het vooral de rotgans die zich tegoed deed aan gewassen. De rotgans is ook een beschermde inheemse vogel en is te herkennen aan zijn zwarte borst, kop en nek met een witte vlek op de hals. Dat de rotgans in Zeeland veel schade veroorzaakt is niet zó vreemd. De vogel voelt zich bijzonder goed thuis in gebieden met zout water.