Dertig jaar cel voor man uit Oostburg voor moord op ex

El S., die destijds in Oostburg verbleef, werd op 25 juli 2014 aangehouden op verdenking van moord op zijn ex Daisy Vergrote. Haar lichaam was een dag eerder gevonden op het strand van haar woonplaats Zeebrugge. El S. heeft de misdaad steeds ontkend, maar volgens zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank waren de bewijzen overtuigend. Zo werd zijn dna gevonden in de hals van het gewurgde slachtoffer, en telefoongegevens wezen uit dat hij op het moment van de moord in Zeebrugge was.