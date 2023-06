Dertien jaar en dan al dreigen met messen: ‘Zeer zorgelijk’, vinden kinderrechters

Zij schrijven dat in een uitspraak in een zaak die vorig jaar oktober in Oost-Souburg speelde. Daarbij was onder andere een toen 13-jarige jongen betrokken. Hij maakte deel uit van een groepje dat meerdere jongeren bedreigde en mishandelde. In één geval werd een jongen ingesloten, waarbij de 13-jarige een mes trok en een stekende beweging maakte.