Dennis de Nooijer over Erwin Franse: ‘Hij heeft het in zich om de topscorer van deze klasse te worden’

Bertie Steur (PvZ) na vier jaar provincia­le politiek: ‘Er is weinig échte discussie in de Statenzaal’

Of Statenlid Bertie Steur - derde op de kieslijst van de Partij voor Zeeland (PvZ) - in de provinciale politiek terugkomt, is maar de vraag. Maar áls? ,,Dan ga ik zeker iets doen aan het ambtelijke taalgebruik. Sommige stukken zijn voor politici al onleesbaar. Laat staan voor de geïnteresseerde burger.”