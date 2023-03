Denise Gunst reist door Nieuw-Zeeland: ‘In Zeeland heb je altijd een vakantiegevoel, dat mis ik wel’

Had je van jongs af aan al de drang om de wereld te ontdekken?

,,Dat denk ik wel. Tijdens mijn middelbare schooltijd zat ik bij de Nederlandse selectie wielrennen en daardoor kwam ik best veel in het buitenland. Ik kwam op plekken zoals Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en zelfs Japan. Ik was toen al geïnteresseerd in de verschillende omgevingen en ik vond het altijd jammer dat er geen tijd was om meer van het gebied te ontdekken. Daarbij vond ik Zeeland maar een saaie provincie. Ik had behoefte aan meer reuring en ik ben na mijn middelbare schooltijd daarom al snel verhuisd naar Tilburg voor mijn studie.’’