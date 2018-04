Den Dullaert in Hulst gesloten vanwege brandveiligheid

HULST - Gemeenschapscentrum Den Dullaert in Hulst sluit vandaag om 12.00 uur. Het college van B en W heeft die beslissing genomen omdat de brandveiligheid van het gebouw niet in orde is.

Dat is gebleken uit onderzoek dat door de gemeente Hulst is uitgevoerd. Den Dullaert voldoet niet langer aan de minimumeisen rond brandveiligheid. Hulst heeft het stichtingsbestuur van Den Dullaert, eigenaar van het pand, op 14 maart per brief op de hoogte gesteld van de nijpende situatie. Den Dullaert kreeg dertig dagen de tijd om de brandveiligheid in orde te krijgen, maar dat is niet gelukt. Dat concludeerden handhavers vrijdagochtend tijdens een inspectie. De toegang tot het gemeenschapscentrum is daarom afgesloten.

Brandwerende constructies

De kwaliteit van de brandwerende constructies is onvoldoende. Bovendien is het op tijd signaleren van brand en tijdig vluchten tijdens een mogelijke brand niet voldoende gewaarborgd. Den Dullaert blijft dicht totdat de brandveiligheid weer op orde is. Vermoedelijk gebeurt dat pas wanneer de gemeente Hulst de gebouwen heeft overgenomen. Hulst wil dat al langer en is daarover in gesprek met het stichtingsbestuur. Al lopen de gesprekken wel moeizaam.

,,We gaan nu alle gebruikers van Den Dullaert benaderen om te kijken waar ze tijdelijk gehuisvest kunnen worden", zegt wethouder Adri Totté. Waarschijnlijk is daar begin volgende week meer duidelijkheid over. Hij betreurt de sluiting, maar ziet geen andere oplossing. ,,Het moet wel veilig zijn."

Bibliotheek

De grootste gebruiker van Den Dullaert is de bibliotheek. Die krijgt tijdelijk onderdak in het voormalige gebouw van Action aan het 's-Gravenhofplein in de Hulster binnenstad. Volgens Rudi Crombeen, directeur van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, wordt maandag begonnen met het inpakken van de ruim 30.000 boeken. Vrijdag zou dan de verhuizing naar het pand in de Action kunnen beginnen. ,,We hopen de maandag erop open te kunnen", aldus Crombeen. De bibliotheek zit overigens de komst van jongerencentrum Komma naar het voormalige Action-pand niet in de weg, want dat komt op de eerste verdieping.