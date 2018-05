Delta verhoogt prijzen en internetsnelheden

MIDDELBURG - Telecomaanbieder Delta verhoogt per 1 juli de prijzen en de internetsnelheden van de abonnementen. Voor het Alles-in-1 pakket (internet, televisie en telefoon) gaan klanten per maand 2,50 euro meer betalen. De internetsnelheid gaat omhoog van 150 naar 200 megabit per seconde.