Delta Energie plant 6.500 bomen in IJzendijke en Biggekerke

Het gaat om een gezamenlijke actie van de energieleverancier en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), Staatsboshebeer en het crowdfundingplatform Buitenfonds. ,,Vanuit de ZMf werken we mee aan het Plan Boom, de actie om in Nederland 10 miljoen bomen te planten”, legt projectleider Melissa Ernst van de ZMf uit. ,,In Zeeland hebben we daarvan gemaakt: voor elke Zeeuw een boom. Dus willen we de komende jaren 380.000 boompjes planten.”