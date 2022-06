Delen van oude vesting Sas van Gent komen tevoorschijn bij opgravingen

Een 11 meter hoge ballerina bij de nieuwe zeesluis? De SGP vindt het maar niks

TERNEUZEN - Wie straks over het nieuwe sluizencomplex in Terneuzen rijdt, kan het kunstwerk De Ballerina van de Zeeman ‘bewonderen’. Hoewel, daar kun je natuurlijk over twisten. De SGP-fractie in Terneuzen vindt het in elk geval maar niks.

