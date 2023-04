Delano Westerink geniet van deelname aan ESPN-programma: ‘Kan mooi zeggen dat ik tegen een oud-international heb gescoord’

met video Hoek rekent eindelijk af met slechte gewoonte

De vreugdedans rond de middenlijn zei veel over de deugd die de derde overwinning op rij deed. Hoek rekende eindelijk af met een slechte gewoonte en waar supporters er een beetje meesmuilend om lachten, sprak Mohammad Jabar Zada de hoop uit dat het een ritueel wordt. ,,Als we winnen, kunnen we dansen’’, zei de middenvelder na de 3-0-overwinning op ASWH.