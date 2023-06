Degradatie voor leeg geknepen De Meeuwen

Nacompetitie 2de/3de klasse Zege van HVV’24 is ook een beetje voor Mario Vermeirs­sen: ‘Hij verdient de credits’

Het ging niet altijd even makkelijk, vond interim-trainer Marco van Vlierberghe, maar HVV'24 is door in de jacht op een ticket voor de tweede klasse van het zondagvoetbal. In Eindhoven werd RPC in de eerste ronde van de nacompetitie met 0-2 verslagen. ,,Als je het met z'n allen doet, kun je ver komen.’’