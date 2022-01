Dean (4) wordt zaterdag begraven, geen mededelingen over resultaat autopsie

Oefenen tegen het water, niet tegen Poetin

NIEUW-NAMEN - Ja, het is een oefening van militairen in de Hedwigepolder. Maar nee, niet tegen de toenemende dreiging van Poetins Rusland. Met hulp van de waterschappen en Rijkswaterstaat experimenteert het leger met nieuwe technieken tegen dijkdoorbraken en overstromingen. Een daarvan is de Bresdefender, een ponton dat een gat in de dijk – in ieder geval tijdelijk – kan dichten. De voormalige Hedwigepolder wordt omgevormd tot natuurgebied. Tot het zo ver is, is het een ideaal laboratorium voor dit soort proeven. De militairen zijn nog tot eind februari bezig.

25 januari