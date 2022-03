De Zeeuwse vogelaar is een gelukkige vogelaar, blijkt uit nieuw standaardwerk van dik 6 kilo

Ze hebben er uiteindelijk 3,5 jaar over gedaan. Meer dan vijftig schrijvers, een vijfkoppige fotoredactie en tweehonderd fotografen werkten mee aan het standaardwerk voor vogels in Zeeland. ,,Het was een tamelijk zware bevalling”, zegt projectcoördinator Eric Marteijn. Maar ze zijn tevreden. Meininger, met ingehouden trots: ,,Ja. Best wel.” Marteijn: ,,Vooral doordat mijn vrouw er nu al twee dagen in bladert. Het heeft haar toch gepakt, ze leest er meer in dan ze gedacht had. Door haar ben ik me steeds bewuster wat we gemaakt hebben.”