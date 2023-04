De Zeeuwse Kust mag verder uitbreiden met 134 kampeerplaatsen; ‘Achteraf is het een gouden greep’

Borssele, maak je borst maar nat: Zeeland krijgt ook nog een ondergrond­se stroomsnel­weg

Zeeland krijgt op termijn een ondergrondse stroomsnelweg. Die is nodig om elektriciteit van windparken op zee verder het land in te transporteren. De provincie wordt tevens een belangrijke stroomrotonde in een nieuw netwerk dat landelijk netbeheerder TenneT voor 2045 klaar wil hebben.