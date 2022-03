De Zeeuwse economie zal dit jaar groeien. Al zijn er grote verschillen tussen regio’s

Er is voor BV Zeeland goed en minder goed nieuws, verwachten economen van de Rabobank. Het goede? Door de opheffing van de meeste coronamaatregelen profiteren de horeca en het toerisme. En omdat we in Zeeland veel restaurants, cafe’s campings, en vakantiehuizen hebben, geeft dat de economie een boost. Al moet je dat uiteraard ook in perspectief zien, want de horeca en het toerisme herstellen van een diepe crisis.

Minder goed nieuws is er voor de landbouw en de industrie. Die krijgen een dreun door de oorlog in de Oekraïne. Want daardoor is de export verstoord, zijn grondstof- en energieprijzen hoog en ontstaan problemen in toeleveringsketens.

Omdat de chemische industrie sterk vertegenwoordigd is in Zeeuws-Vlaanderen, verwacht de Rabobank dat de economie in die regio minder hard zal groeien. Zo’n 1,5 tot 2 procent, tegen 3,1 tot 3,4 procent in de rest van Zeeland. De Nederlandse economie zal gemiddeld naar verwachting 3,1 procent groeien.