De watersporters van Neusen verliezen hun plek, maar hebben er ook eentje bij in het centrum van Terneuzen

We zijn nog geen vijf meter op de steiger in het zijkanaal tegenover het waterschapskantoor in Terneuzen of voorzitter George Meij van watersportvereniging Neusen wordt al aangeschoten door de eigenaar van een boot. Begin deze week huurde hij nog een ligplaats via Aricom, maar nu gaat dat opeens via watersportvereniging Neusen. ,,Het is goed dat ik jullie tref, want ik heb nog wel wat vragen.”