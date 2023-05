De vogelgriep kent geen genade: elke dag tientallen dode kokmeeuwen

met video Duiker (63) uit Dreischor overleden in Grevelin­gen­meer

Een duiker is vanmiddag overleden aangetroffen in het Grevelingenmeer. De brandweer ging rond 15.00 af op een melding van een duiker in nood ter hoogte van de Zuid Langeweg bij Dreischor. Het gaat volgens de politie om een 63-jarige man uit Dreischor.