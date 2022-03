De verhalen van de Middelburgse studenten Mark en Elizaveta maken veel los. Een hulpactie is opgezet

Elizaveta Zadirako (20) en Mark Torochkin (22) vertelden vorige week tegen de PZC hun emotionele verhalen. Over hoe de oorlog in de Oekraïne hen snoeihard raakt: zij kan niet meer bij haar geld en hij durft niet terug. De twee zijn niet de enige van de 450 studenten van de University College Roosevelt in Middelburg die door de oorlog worden getroffen. De UCR trekt zich het lot van hen aan. En daarom is samen met de Friends of UCR een hulpactie op touw gezet. Om geld in te zamelen.