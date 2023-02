De Slavenkas uit Zierikzee teert in en daarom zijn er voorlopig geen zeiltochten

Alleen bij de naam al gaan je wenkbrauwen fronsen, maar hij bestaat echt: in 1735 werd de Slavenkas van Zierikzee ingesteld om inwoners van de stad vrij te kunnen kopen als ze in handen vielen van Barbarijse zeerovers in zuidelijke wateren. Het geld wordt tegenwoordig niet meer in een kist bewaard, maar op een bankrekening. Daarop staat ruim twee ton in euro's, maar dat bedrag is slinkende.