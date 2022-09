‘De Sjores’ al veertig jaar voor mekaar

De dweilband werd opgericht naar aanleiding van de reünie van de familie Jesoirens, op zijn ‘Ulsters uitgesproken als ‘Sjores’. Tel daar het gekibbel (‘ambras’) tijdens repetities bij op en voilà: zo komt het beestje aan zijn naam. Veertig jaar en heel veel gedweil later bestaat de Sjores uit 32 muzikanten en is het al jaren niet meer enkel een club van (oudere) kerels. Ook vrouwen en jongeren spelen mee. Welke muzikant uit de streek speelde eigenlijk ooit níet bij de Sjores, of wilde er graag bij?

Omdat ze bij de Sjores wel van een feestje houden, wordt elk lustrum groots met hun fans gevierd, niet alleen de officiële kroonjaren. Komende zaterdag is het weer zover en is de hele Sjores-familie weer bij elkaar. Want ook muzikanten die ooit, lang of kort, bij Sjores meetoeterden of -trommelden zijn van de partij. Het lustrumfeest is eigenlijk steeds ook weer een reünie. Voorzitter Stefan de Vetter: ,,Want zat je bij Ambras, dan blijf je altijd bij Ambras!”