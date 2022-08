De Scheldewijding in Doel: tot twee kilometer buiten het dorp parkeren voor een mix van kerk, kermis en krotten

Komt er een einde aan onwerkbare werkelijk­heid op de Sint Bavodijk? ‘Zo niet, willen we een rondweg’

NIEUWVLIET - Een smalle dijk, onoverzichtelijke kruisingen, duizenden voertuigen en fietsers per dag. Het is de onwerkbare werkelijkheid op de Sint Bavodijk in Nieuwvliet, die vanaf september wordt heringericht. ,,Er is maar één oplossing. De auto's moeten van de dijk af.”

17 augustus