De rondweg zou het rustiger maken in Scharendijke: Marco en zijn buren worden gek van het verkeer

Om vier uur 's middags op donderdag 13 juli komt de grootste snelheidsduivel voorbij. Die rijdt dan 93 kilometer per uur. Op een dertigkilometerweg. Het is een uitschieter, maar bewoners kunnen nu met honderd procent zekerheid zeggen dat er te hard wordt gereden over het stuk Elkerzeeseweg tussen de rotonde met de nieuwe rondweg en de afslag met de Boutlaan in Scharendijke. Ze hebben een week lang een verkeersmeting laten uitvoeren door een daarin gespecialiseerd bureau. Ook weten ze nu hoeveel verkeer er over de weg rijdt. ,,Toen we hier vijfenhalf jaar geleden kwamen wonen, waren het er vijfhonderd auto’s per dag of zo. Nu zijn het er zevenentwintigduizend in een week!", zegt bewoner Marco Salm.