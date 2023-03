De Ronde van Bruinisse heeft nu ook een wandeltocht

dag huis! Herenhuis van Jacques en Saskia, met cafeetje in de tuin én inpandig apparte­ment, staat te koop

Toen Weststraat 7 in 2003 aan Jacques en Saskia Lockefeer werd aangeboden, moesten ze even goed nadenken. Er zat namelijk nogal wat werk in dit grote herenhuis in het centrum van Axel. Maar de beslissing om het te kopen, bleek één van de beste ooit. Nu, twintig jaar later, staat er een pracht van een huis -met cafeetje én inpandig appartement- waarin alle moderne comfort is gecombineerd met het historische karakter. Aan het woord is Saskia.