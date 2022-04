De Rolls-Royce onder de schoolkeukens staat in Middelburg, bij Scalda

,,We moeten wat duurzamer omgaan met grondstoffen, ook met gas. Daarom koken we in de nieuwe keuken op inductie. We maken ons klaar voor de toekomst”, zegt Michiel Hardy, horecadocent bij Scalda. Dinsdag openen de keukens en het vernieuwde restaurant van de school in Middelburg.

Het hele gebouw gaat op de schop. Ze krijgen twee nieuwe keukens en een nieuw restaurant. Daarmee slaat Scalda een nieuwe groene weg in. In de demonstratiekeuken worden technieken geoefend en gastlessen gegeven. In de instructiekeuken staan tien ovens en tien frituurpannen, waar twintig leerlingen tegelijk kunnen koken.

‘Het werkt gewoon fijner’

Dat je als kok op gas moet koken is volgens de docent een fabeltje. ,,Dat hangt helemaal af hoe je het eten bereidt en hoe creatief je bent met smaak, niet welke warmtebron je gebruikt.” Koken op inductie heeft zelfs zijn voordelen, vindt Michiel. ,,Buiten dat het beter is voor het klimaat, werkt het - vind ik - ook fijner. Vroeger kon het best warm worden in de keuken, als je de hele dag boven een gaspit kookte. Het gebruik van inductie vermindert de temperatuur in de keuken.”

De leerlingen van de zes horeca-opleidingen die de school aanbiedt kunnen bijna aan de slag in de ‘nieuwe’ keuken. In het kader van duurzaamheid is de keuken zo veel mogelijk hergebruikt. Docent Michiel: ,,Ongeveer tachtig procent is hergebruikt, de rest verkocht. Mijn horecabloed gaat sneller stromen als ik deze keuken inloop. Ik kan niet wachten om mijn leerlingen te inspireren.”

Volledig scherm De leerlingen maken zich op voor de grote opening van de keukens en het restaurant op dinsdag 19 april. © Michiel Hardy