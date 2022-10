De Ramp laat nog steeds zijn sporen na: ‘Ik ben van 1973 en ik heb last van 1953’

Toen Jantina Gyarmathy-Maliepaard voor het eerst in het Watersnoodmuseum kwam, wist ze het gelijk: ,,De sfeer in het eerste caisson hing ook bij mijn oma thuis.” Dat verdriet, het verlies van twee kinderen tijdens de rampnacht, heeft haar grootmoeder nooit verwerkt. Met alle gevolgen van dien. ,,Ik ben van 1973 en ik heb last van de ramp van 1953. Maar ik weet dat ik niet de enige ben”, zegt Gyarmathy. Ze geeft er zaterdag een lezing over in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk onder de noemer: 1953 leeft nog steeds.