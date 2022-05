De Raad van State moet het maar zeggen: mogen Zeeuwse boeren hazen afschieten of niet?

Onderwijs­mi­nis­ter Dennis Wiersma bezoekt vandaag Zeeuwse scholen

HULST - Onderwijsminister Dennis Wiersma brengt vandaag een bezoek aan Zeeland. Hij neemt een kijkje bij kindcentrum Nobel in Hulst, het Reyaertcollege in Hulst, Damen Yachting in Vlissingen en de SSG Nehalennia in Middelburg.

10:35