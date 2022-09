De PZC zoekt een enthousiaste online redacteur

Wat ga je doen?

Als online redacteur houd je doorlopend de website en app actueel. Welk verhaal moet gepusht worden? Is de mix van genres nog wel goed? Je houdt in de gaten wat er speelt in Zeeland, maar bent ook alert op nieuws uit Den Haag, Brussel en de rest van de wereld. Je zet de verhalen van de redactie op een aantrekkelijke manier online en ‘verkoopt’ ze aan de lezer via social media en in nieuwsbrieven. Je neemt initiatief om artikelen te verrijken met bijvoorbeeld een quiz, poll, locator of infografiek en denkt na op welk moment we een verhaal het beste kunnen brengen.

Daarnaast houd je het lopende nieuws in de gaten en meld je als eerste het nieuws van dat moment. Je verwerkt de teksten en video’s van collega’s in je berichtgeving. Je onderhoudt voortdurend contact met hulpdiensten, instanties en collega’s om je nieuwsvoorziening zo snel en compleet mogelijk te maken.

Je komt terecht in een klein maar hecht team van ervaren, enthousiaste redacteuren en verslaggevers. Je bent flexibel inzetbaar; overdag, maar ook in vroege ochtenden, ‘s avonds en het weekend. Onze redactie is gevestigd op de Kenniswerf in Vlissingen.

Over ons

De PZC is hét nieuwsmedium van Zeeland. Wij coveren het nieuws, komen met onthullingen en maken verhalen over Zeeuwen die echt wat hebben meegemaakt. En dat doen we elke dag weer.

Wie ben jij?

Je bent een stressbestendige aanpakker, durft keuzes te maken en kan die ook uitleggen aan je collega’s en je kan snel werken. Sociale media kennen voor jou geen geheimen. Je bent een kei in het verzinnen van aansprekende koppen en intro’s en je hebt gevoel voor goed beeld bij een verhaal, maar je bent ook secuur. Je krijgt een kick van data, schrikt niet van bereiksdoelstellingen. Tegelijk weet je waar de grens ligt. Feiten zijn heilig. Aan clickbait doen we niet.

Als onderdeel van hét grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat verwachten we verder van je?

- Je hebt werkt verricht op minimaal hbo-niveau of bent afgestudeerd op minimaal hbo-niveau.

- Je hebt aantoonbare ervaring met journalistiek en je hebt met enige regelmaat artikelen geschreven.

- Je hebt een uitstekend gevoel voor het verhaal van de dag.

- Je kan aantoonbaar goed improviseren.

- Je bent gretig en leerbaar en bovendien flexibel.

- Je beheerst de Nederlandse taal perfect.

- Je hebt affiniteit of belangstelling voor Zeeland.

Wij bieden jou

- Een interessante en uitdagende baan in een klein, hecht team.

- Salaris passend bij jouw ervaring.

- Veel afwisseling en verantwoordelijkheid.

- De mogelijkheid om jezelf steeds verder te ontwikkelen en te specialiseren. via een uitgebreid aanbod aan cursussen en workshops.

- Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een persoonlijk. keuzebudget van 12% (waarvan 8% vakantiegeld) en jaarlijkse winstdeling.



Nog meer redenen om bij DPG Media te willen werken

Bij DPG Media werken we voor meer dan 90 sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma’s, radiostations en online services zoals Qmusic, NU.nl, Tweakers, Libelle, VTM en meer. We bereiken maandelijks ruim 90% van de Nederlanders en 8 op de 10 Vlamingen. We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door het aanbieden van workshops en trainingen. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn. Bij DPG Media is iedereen welkom. Dus solliciteer, wat je achtergrond ook is.

Ontdek wat wij je te bieden hebben. En, als je toch bezig bent, vind je ons ook op LinkedIn en Twitter.

Interesse?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als online redacteur? Solliciteer dan uiterlijk 5 oktober. Je krijgt na de sluitingsdatum van de vacature altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen.

Eerst nog wat meer weten? Chef online Joeri Wisse beantwoordt je vragen graag via j.wisse@pzc.nl of 06-81192422.