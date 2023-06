De PZC verruilt Vlissingen voor Middelburg; frisse start aan de Poelendaelesingel

nacompetitie 3de/4de klasse Rode kaart maakt Zaamslag sterker in cruciaal duel: ‘Handhaving voelt voor ons als een kampioen­schap’

Het is Zaamslag gelukt. De Zeeuws-Vlamingen trokken in de finale van de nacompetitie om een plek in de derde klasse na verlenging - met tien man - aan het langste eind tegen Herkingen'55 (1-0) en zijn zeker van handhaving. ,,Voor ons voelt dit als een kampioenschap’’, zei trainer André Siereveld zaterdag kort na de wedstrijd.