De plantaardige revolutie van chef-kok Edwin Vinke

Zeeland krijgt hoog bezoek. Maar of het een gezellig onderonsje over de kazerne wordt? Reken maar van niet

19:06 Hoog bezoek morgen in Middelburg. Staatssecretaris Raymond Knops komt in Middelburg praten over de compensatie voor het afblazen van de marinierskazerne. Een gezellig onderonsje? Vergeet het maar. Daar is afgelopen dagen te veel voor gebeurd. Alles staat nu extra op scherp en Zeeuwse politici hebben de messen geslepen.