‘De perfecte internetfraude’: tientallen Duitsers dupe van oplichting met Zeeuwse vakantiehuizen

Mensen die via de nepsite boeken, komen er bij aankomst in Zeeland achter dat de vakantiewoning al verhuurd is en kunnen naar hun centen fluiten. De Duitse zender WDR maakte vorige maand een reportage over deze praktijken. De daders zijn waarschijnlijk Duitsers en het onderzoek naar de oplichtingspraktijken is in handen van de Duitse politie.